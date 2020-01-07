Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli?

07.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:26

Oğulcan Engin, eski futbolcu Sinan Engin ile sanatçı Seda Sayan'ın oğludur. Babası sayesinde futbola ilgi duyan Oğulcan Engin, küçük yaşta Beşiktaş'ta top koşturmaya başladı. Oğulcan Engin ailesi, hayatı ve daha fazlası haberimizde...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Engin, 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan'dır. Elif adında da bir kız kardeşi bulunuyor. 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minikler takımıyla futbol kariyerine başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak yer aldı.

Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi. Diğer yandan reklamlarda da boy gösterdi. 2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya'nın Milano kentinde European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi almaya başladı ve 2015'de mezun oldu.

Altyapı Kariyeri:

2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak

2003 – Yıldız

2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2007-2009 – Beşiktaş A2

2009-2011 – Kasımpaşa A2

2011-2012 – Kasımpaşa SK

Millî Takım Kariyeri :

2007 – Türkiye U-17

2008 – Türkiye U-18