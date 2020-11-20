Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na büyük şok!

2012 yılında Erberk Ajans'la 3 yıl sürecek bir sözleşmenin altına imza atan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde rol almaya başlayınca davalık oldu. Başı belaya giren Eyüboğlu'nun ödemek zorunda olduğu tazminat dudak uçuklattı

Eski model ve Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı. 2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı. Hürriyet'in haberine göre Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan "Payitaht Abdülhamid" adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans'ın avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

127 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA





3 yıl önce açılan davada Erberk'in avukatları "Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi. Mahkeme, Ezgi Eyüboğlu'nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk'e ödemesine karar verdi.





Kaynak: Snob Magazin