Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na büyük şok!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na büyük şok!

20.11.2020 15:04 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:19
Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na büyük şok!

2012 yılında Erberk Ajans'la 3 yıl sürecek bir sözleşmenin altına imza atan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde rol almaya başlayınca davalık oldu. Başı belaya giren Eyüboğlu'nun ödemek zorunda olduğu tazminat dudak uçuklattı

Eski model ve Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı. 2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı. Hürriyet'in haberine göre Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan "Payitaht Abdülhamid" adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans'ın avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

127 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA

3 yıl önce açılan davada Erberk'in avukatları "Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi. Mahkeme, Ezgi Eyüboğlu'nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk'e ödemesine karar verdi.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek
Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Ozan Kabak Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na büyük şok! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 15:57:56. #1.15#
title