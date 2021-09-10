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Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

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Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açtı. İşte Engin'in yeni aşkı...

İşletmeci Oğulcan Engin'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü.

Bu iddia sonrası tüm gözler Oğulcan Engin'in yapacağı açıklamaya çevrildi. (Magazin D)

ALA TOKEL KİMDİR?

3 Aralık 1994'de dünyaya gelmiştir. Ala Tokel'in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumludur. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya lisans bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılının sonlarından itibaren adını sıkça duyduğumuz YouTuber Ala Tokel'in kendisine ait bir makyaj stüdyosu bulunuyor.

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun bir magazin dergisine yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

"TÜKETMEYE DEĞİL YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM"

All dergisine konuşan oyuncu "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." yanıtını verdi.

Engin'in eski aşkının bu göndermesine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

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