Oğulcan Engin'den sürpriz Ezgi Eyüboğlu hamlesi!
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Oğulcan Engin'den sürpriz Ezgi Eyüboğlu hamlesi!

Oğulcan Engin'den sürpriz Ezgi Eyüboğlu hamlesi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ayrılık, Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin ile fotoğraflarını sosyal medyadan silmesiyle ortaya çıktı.

Ayrılık, Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin ile fotoğraflarını sosyal medyadan silmesiyle ortaya çıktı.

Oğulcan Engin, konuyla ilgili "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu.

Çok geçmeden Oğulcan Engin'den sürpriz bir hamle geldi.

Engin, sosyal medya hesabından Ezgi Eyüboğlu ile yer aldığı kareleri tamamını sildi.

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu 19 Temmuz'da Çeşme'de  görüntülenmişti

Kaynak: Hürriyet

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