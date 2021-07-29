Oğulcan Engin'den ayrılık iddialarına cevap: Ezgi'ye sorun!
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Oğulcan Engin'den ayrılık iddialarına cevap: Ezgi'ye sorun!

Oğulcan Engin'den ayrılık iddialarına cevap: Ezgi'ye sorun!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

EZGİ'YE SORUN

Ünlü oyuncuyla olan karelerini sosyal medya hesabından silmeyen Engin, konuyla ilgili "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu. Öte yandan Eyüboğlu'nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikili karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.

İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

Müstakbel gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'dan da onay çıkmıştı. 'Ezgi'yi çok beğeniyorum, çok yakışıyorlar'

Kaynak: Hürriyet

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