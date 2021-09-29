İSTANBUL (Snob Magazin) - Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" demişti.

33 yaşındaki oyuncunun bu açıklamasından sonra eski görüntüsü ortaya çıktı.

İşte Ezgi Eyüboğlu'nun büyük değişimi...

GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu bir magazin dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

All dergisine konuşan oyuncu "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." yanıtını verdi.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

Ezgi Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl, Ulan İstanbul, Arka Sokaklar, Adı İstanbul ve Payitaht Abdulhamit olmak üzere çok sayıda dizide rol aldı.