oğul, 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü
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oğul, 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü

10.12.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:51
oğul, 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü

AYDIN Çine ilçesinde, 14 gün önce koronavirüsten hayatını kaybeden Mustafa Tatlıbaş'ın (50) ardından babası Özcan Tatlıbaş (85) da virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

AYDIN Çine ilçesinde, 14 gün önce koronavirüsten hayatını kaybeden Mustafa Tatlıbaş'ın (50) ardından babası Özcan Tatlıbaş (85) da virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Çine Belediyesi'nde çalışan Mustafa Tatlıbaş, kasım ayı içerisinde koronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alındı. Tatlıbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından baba Özcan Tatlıbaş da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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