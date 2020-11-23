Öğretmenlerin sürpriz klibi büyük ilgi gördü

Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla çekilen klip büyük beğeni topladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla çekilen klip büyük beğeni topladı.

Van Sürekli Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından öğretmenlere özel sürpriz bir klip çekildi. Vanlı Yönetmen Orhan An tarafından çekilen klip, sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Korona virüs ve sınav döneminde öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte çektiği görüntüler motivasyon sağladı.

İHA muhabirine konuşan Van Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Öner Çayırlı, sınav setresinin yanında öğrenci ve öğretmenlerin bu yıl bir de pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini anımsattı. Öğretmen ve öğrencilere motivasyon sağlayan klip görüntülerinin sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Müdür Çayırlı, "Bu klip görüntülerini çekmemizin nedeni pandemi süresince fedakarca görevlerinin başında duran öğrenmen arkadaşlarımız içindi. Onlar için bir jest olsun istedik. Bu süreçte de öğrenci ve öğretmenlerimizin yanında yer alıyoruz. Bu konuda emek veren bütün arkadaşlarıma ve yönetmenimiz Orhan An'a teşekkür ediyorum. Bu vesileyle öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğrencilerimizin de bu pandemi sürecini gayretleriyle işin üstesinden geleceklerine inanıyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz için motive edici oldu"

Korona virüs nedeniyle zor günler geçirdiklerini anımsatan Felsefe Grubu Öğretmeni Derya Özdemir ise "Pandemi süresince eğlenmeyi unutmuştuk. Bu fikir de idaremizden geldi. Öğrencilerle böyle bir sosyal etkinlik yapmak istedik. Hem bizler hem de öğrenciler için güzeldi. Sınav stresi yaşayan öğrencilerimiz için de motive edici oldu" diye konuştu.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Kaplan ve Tarih Öğretmeni Suzan Kara da, Öğretmenler Günü dolayısıyla çekilen klip görüntülerinin hem kendileri hem de öğrencileri için motive edici olduğunu kaydetti.

"Doyumsuz bir klip oldu"

Öğretmenlerin gününü kutlayan Vanlı Yönetmen Orhan An ise "Böyle bir çalışmada yer almak beni çok mutlu etti. Çok neşeli bir klip oldu. Çekim ve montajla ilgilenirken keyif aldım. Bunun için de defalarca izledim" şeklinde konuştu.

Öğretmenleriyle aynı görüntülerde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden öğrenciler ise kendileri için neşe dolu bir gün olduğunu söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı