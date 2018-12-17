Öğretmenlerden Öğrencilere Lokma Tatlısı İkramı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mevlana Haftası nedeniyle lisede öğretmenler tarafından öğrencilere lokma tatlısı ikram edildi.

İslahiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Meslek Lisesi düzenlenen etkinlikte öğretmenler öğrencilere lokma tatlısı ikram etti. 745 yıl önce vefat eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren okul öğretmelerinden Osman Çavuş, "Öğrencilerimizi çok seviyoruz biliyoruz ki öğrencilerimizde bizi çok sever, bizde bu haftayı güçlendirmek için öğrencilerimize lokma tatlısı ikram ettik. Bu bağlamda daha ileri taşıyacağımız sevgi ve hoşgörüyle öğrencilerimizin hem bilim hem de teknolojide ülkemize başarılı bireyler olacağı kanısındayım. Sevgi Haftasının kendilere hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Okul Öğretmenlerinde Şeyma öğretmen ise "Öğrenciler bizim ağzımızın tadı. 'Onların da ağzı tatlansın' diye, düşünerek tatlı ikram ettik" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA