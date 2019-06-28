Öğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatı

Kaynak: DHA

AFYONKARAHİSAR'da öğretmenlerden oluşturulan arama kurtarma ekiplerine eğitim verilerek tatbikat yaptırıldı.Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İl Milli Eğitimi Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, 25 öğretmene, 32 saat süreyle temel afet bilinci ve hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Öğretmenlerin tatbikatına AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, eğitmenler ve öğretmenler katıldı.TATBİKATA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILDIKimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık ile kentsel arama ve kurtarmaya yönelik kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, üst katlardan ve kuyudan kurtarma teknikleri, gibi bilgilerin aktarıldığı eğitimlerin ardından tatbikat yaptırıldı. AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Alanı'nda bulunan enkazda arama kurtarma tekniklerinin uygulandığı tatbikatta köpekler de kullanıldı.'DOĞAL AFETLERDE ÖĞRETMENLERİMİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'Eğitimlere katılan öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, arama ve kurtarmada temel bilgilerin edinilmesi gerektiğini ifade etti. Yalçın, "AFAD Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde öğretmen arkadaşlarımızı eğitime tabi tuttuk. Bu arkadaşlarımız gönüllülük esası ile gelen öğretmenlerimiz. Arama kurtarma çalışmaları yapmaları, bu konuyla ilgili temel bilgileri edinmeleri için buradalar. Doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımız anlarda öğretmenlerimizden faydalanmak istiyoruz" dedi.'ÖĞRETMENLERİMİZ 4 GÜN EĞİTİM ALDI'Öğretmenlere hafif arama kurtarma eğitiminin verildiğini dile getiren AFAD İL Müdürü Mehmet Buldan ise "Çalışmalara katılan gönüllülerden 25 kişilik öğretmen ekibi seçildi. İki tim oluşturduk bu arkadaşlardan. Bu timdeki arkadaşlara 4 gün boyunca arama kurtarma alanında hafif arama kurtarma olarak adlandırdığımız bilgiler aktarıldı. Bu arkadaşlara hem teorik hem pratik eğitim verildi" diye konuştu.Konuşmaların ardından eğitim alan 25 öğretmene sertifikaları verildi.- Afyonkarahisar