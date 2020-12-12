Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı

12.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:14
Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Mevlana İlkokulu idarecileri ve personeli, eğitim ve öğretimin uzaktan devam ettiği süreçte boya, badana ve sınıfların bakımını yaptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Mevlana İlkokulu idarecileri ve personeli, eğitim ve öğretimin uzaktan devam ettiği süreçte boya, badana ve sınıfların bakımını yaptı.

Mevlana İlkokulu Müdürü Ahmet Naim Çelik ve personeli, öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için sınıfların dökülen boyalarını kazıyarak yeniledi ve okula kazandırılan akıllı tahtaların kurulumunu yaptı.

Öğrencilerle bir ay beraber olabildiklerini belirten Çelik, eğitim ve öğretimin uzaktan devam ettiği süreçte okuldaki eksikleri gidermek için harekete geçtiklerini söyledi.

Sınıfların boyanması ve akıllı tahtaların kurulumunun yapılmasının gerektiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Okulumuzda akıllı tahtalarımız yoktu. Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüz aracılığıyla temin ettik, yardımcı personelimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla kurulumunu, montajını beraber yaptık. Sınıflarımızı boyamamız gerekiyordu, yine aynı şekilde arkadaşlarımızla beraber 8 sınıfımızı herhangi bir ücret ödemeden tamamen kendi el emeğimizle boyadık."

Salgın sürecinin bitmesiyle bir an önce yüz yüze eğitime dönmek istediklerini kaydeden Çelik, "Öğrencilerimizi özledik, onlar için okulumuzu hazır ettik, tek eksiğimiz sadece öğrencilerimiz. Bir an önce öğrencilerimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

İlgili Haberler

Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Kırıkkale'de 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi: Jandarma ve polis ev boyadı
Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi: Jandarma ve polis ev boyadı
Yozgat'ta kaza; 1 öğretmen öldü, Furkan öğretmen ile okul müdürü yaralı
Yozgat'ta kaza; 1 öğretmen öldü, Furkan öğretmen ile okul müdürü yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Ezgi Mola Cemal Hünal Caner Cindoruk
Spor Falcao Sörloth Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş Türk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:24:48. #1.15#
title