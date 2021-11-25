Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek organizasyonunda öğretmenleri ağırladı.

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek organizasyonunda öğretmenleri ağırladı.

Etkinliğe Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Eski Belediye Başkanı Yaşar Yurttaş, Sivrihisar İslami İlimler Vakfı Başkanı Mustafa Altan, SEV Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçede görev alan okul müdürleri ve öğretmenlerin yanı sıra bazı oda başkanları da katıldı. Etkinlikte şeref konuğu olarak davet edilen, iş yerlerinde üretim yaparak yıllarını ilçe halkına hizmet vererek geçiren yorgan ustası Kemal Çini, sarkacı Yılmaz Baykal ve terzi Ziya Ünalan'a plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title