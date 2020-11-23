Öğretmenler Gününde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene hangi hediyeler alınır?

Gelecek nesillere umut dolu öğrenciler yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'ne kısa süre kaldı. En güzel ve şık hediye seçenekleri arasında kravat, gömlek, özel ajanda ve defterler yer alabilir. Öğretmenler gününde bayan ve erkek öğretmene ne hediye alınır?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu anlam dolu günde öğrenciler erkek ve kadın öğretmenleri için en güzel hediye önerilerini araştırmaya başladı. İnternetten veya mağazadan alışveriş yapmak isteyenler"Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? " diye araştırmaya başladılar. Peki Öğretmenler Gününde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene hangi hediyeler alınır? İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

En güzel ve şık hediye seçenekleri arasında kravat, gömlek, özel ajanda ve defterler yer alabilir. Erkek ve kadın öğretmene bir sürü şey alınabilir. Bir demet çiçek veya bir tane gül bile öğretmenlerinizi mutlu edecektir. Bir öğretmen için en güzel hediyenin kendi başarınız olduğunu unutmayın derim. Ama illa ki somut bir şeyler alacaksanız aşağıda listelediğim maddelerden birisini alabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KADIN ÖĞRETMENE NE HEDİYE EDİLİR?

En güzel çiçeklerden bir buket

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

Öğretmene özel prestijli Hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Fular

Parfüm

Bere

Çanta

Eldiven

Şapka

Eşarp

Dolma Kalem

Not Defteri

Kitap

Kitap Ayracı

Kupa Bardak

Cüzdan

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ERKEK ÖĞRETMENE NE HEDİYE EDİLİR?

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

Öğretmene özel prestijli Hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

En güzel kravat

Kol saati

Şık kol saati

Dolma Kalem

Not Defteri

Kitap

Kitap Ayracı

Kupa Bardak

Cüzdan