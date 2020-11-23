Öğretmenler Gününde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene hangi hediyeler alınır?
Gelecek nesillere umut dolu öğrenciler yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'ne kısa süre kaldı. En güzel ve şık hediye seçenekleri arasında kravat, gömlek, özel ajanda ve defterler yer alabilir. Öğretmenler gününde bayan ve erkek öğretmene ne hediye alınır?
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu anlam dolu günde öğrenciler erkek ve kadın öğretmenleri için en güzel hediye önerilerini araştırmaya başladı. İnternetten veya mağazadan alışveriş yapmak isteyenler"Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? " diye araştırmaya başladılar. Peki Öğretmenler Gününde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene hangi hediyeler alınır? İşte detaylar haberimizde...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?
En güzel ve şık hediye seçenekleri arasında kravat, gömlek, özel ajanda ve defterler yer alabilir. Erkek ve kadın öğretmene bir sürü şey alınabilir. Bir demet çiçek veya bir tane gül bile öğretmenlerinizi mutlu edecektir. Bir öğretmen için en güzel hediyenin kendi başarınız olduğunu unutmayın derim. Ama illa ki somut bir şeyler alacaksanız aşağıda listelediğim maddelerden birisini alabilirsiniz.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KADIN ÖĞRETMENE NE HEDİYE EDİLİR?
En güzel çiçeklerden bir buket
Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
Öğretmene özel prestijli Hediye seti
En başarılı öğretmen ödül hediye seti
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler
Klasik öğretmen sözleri kupa bardak
Fular
Parfüm
Bere
Çanta
Eldiven
Şapka
Eşarp
Dolma Kalem
Not Defteri
Kitap
Kitap Ayracı
Kupa Bardak
Cüzdan
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ERKEK ÖĞRETMENE NE HEDİYE EDİLİR?
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler
Klasik öğretmen sözleri kupa bardak
Öğretmene özel hediye sepeti
Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
Öğretmene özel prestijli Hediye seti
En başarılı öğretmen ödül hediye seti
En güzel kravat
Kol saati
Şık kol saati
Dolma Kalem
Not Defteri
Kitap
Kitap Ayracı
Kupa Bardak
Cüzdan