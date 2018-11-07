Öğretmenin Öğrenciyi Darbettiği İddiası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi olan kızının sınıf öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia eden veli suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet ilkokulu öğrencisi Hatice Nur Aytekin (8), hemşire annesi Arzu Aytekin'e sınıf öğretmeni L.Y'nin kendisini darbettiğini söyledi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kızıyla birlikte giden anne Aytekin, öğretmenden şikayetçi oldu.

Arzu Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının sınıf öğretmeninin boynundan tutarak havaya kaldırdığını ve tokat attığını söylediğini, bunun üzerine emniyete gelerek şikayetçi olduklarını belirtti.

Aytekin, "Öğretmen, bu davranışları yaptıktan sonra çocukları korkutuyormuş, 'ailelerinize söylemeyin' diyormuş." diye konuştu.