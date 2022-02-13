Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı

Sosyal medya bir öğretmen tarafından yapılan paylaşım, okuyanları hüngür hüngür ağlattı. İstanbul'daki bir kurumda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmen, paylaşımında annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili sınıftaki diğer çocukların sergilediği hassasiyeti ortaya koydu.

"BANA GELİP ONA ZOR ÖDEV VERMEYİN DEDİ"

Öğretmen, sınıftaki diğer öğrencinin kendisine gelerek, annesi vefat eden arkadaşı için arkadaşı için "Öğretmenim ona zor ödevler vermiyorsunuz değil mi? Tek başına yapamaz" dediğini anlattı. Öğretmenin söz konusu paylaşımı şu şekilde: "Bir öğrencim öğrencilerimden birinin annesinin vefat ettiğini söyledi ve "öğretmenim ona zor ödevler vermiyorsunuz değil mi tek başına yapamaz." dedi. Bedenler küçük ama yürekler kocaman."

İşte o paylaşım: