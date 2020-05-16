Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere yardım Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere yardım Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan duyarlı bir öğretmen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan duyarlı bir öğretmen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Siverek özel eğitim uygulama merkezinde görevli öğretmen Murat Kıran, Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan, iş yapamayan ihtiyaç sahibi ailelere hazırladığı gıda kolilerini kendi elleriyle dağıttı.

dört kişilik ailenin, bir aylık gıda ihtiyacını karşılayan ürünlerin içinde bulunduğu koliler, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına götürülerek bırakıldı.

Öğretmen Murat Kıran, Van'da hain terör örgütü tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan alçak saldırıyı kınadı. Kıran, zor süreçte milletçe dayanışma içinde olunmasını gerektiğini söyleyen Kıran, " Dünya'yı etkisine alan Korona virüsü, ülkemizde de büyük bir salgına neden oldu. Ülkemiz bu konuda başarılı bir çalışma sergileyerek bu virüsü kontrol altına almayı başardı. Lakin bu zor süreçte maddi durumu kötü olan, çalışamadığından dolayı evine ekmek götüremeyecek seviyede bulunan insanlarımız var. Bu vatandaşlara, bir nebzede olsa destek olmak için yardım elini uzatalım" dedi.

Kıran, "İlçemizin ileri gelen ailelerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ilçemizde maddi imkanları yetersiz olan ailelerimize destek çıkalım. Aldığımız bir ekmeği onlarla paylaşalım. Bu kardeşlik için bu zor süreci inşallah birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Özelikle Şanlıurfa halkının yanında olan ve her türlü desteği sağlayan Şanlıurfa Valimiz sayın Abdullah Erin'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yardım alan ihtiyaç sahibi aileler, hiç görüp tanımadıkları Murat öğretmene duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: İHA