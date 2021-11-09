Psikolojik sorunlu öğretmen, okulun kalorifer borusuna aslı halde bulundu
Denizli'de lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Hasan Hüseyin Tavlı, spor salonunun deposundaki kalorifer borusuna asılı halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Tavlı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay sonrası okulu boşaltma uyarısı yapıldı. Öğrenciler derslerini yarım bırakıp okulu terk ederken, Tavlı'nın meslektaşları ise gözyaşlarını tutamadı.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde yaşana olayda edinilen bilgilere göre; bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı'nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı.
KALORİFER BORUSUNA ASILI BULUNDU
Burada Tavlı'yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı'nın yaşamının yitirdiğini belirledi.
OKULU BOŞALTMA UYARISI YAPILDI
Acı haber sonrası okuldaki öğrencilerin okulu boşaltması uyarısı geldi. Derslerini yarıda bırakan öğrenciler, şaşkın gözlerle okulu boşalttı. Tavlı'nın okula gelen arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Tavlı'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.