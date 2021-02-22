Öğretmen, otel odasında ölü bulundu
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Öğretmen, otel odasında ölü bulundu

22.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:51
Öğretmen, otel odasında ölü bulundu

KONYA'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmen Mahmut T. (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

KONYA'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmen Mahmut  T. (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mahmut T.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

Yunak'ta bir lisede görev yapan öğretmen Mahmut T.'nin yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 yıldır kaldığı oteli aradı. Otel görevlileri de Mahmut T.'nin kapısını çaldı. Açan olmayınca odaya giren görevliler Mahmut T.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlileri Mahmut T.'nin öldüğünü belirledi. Mehmet T.'nin cansız bedeni otopsi için  Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet T.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.  


Öğretmen, otel odasında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ŞEKEROĞLU

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