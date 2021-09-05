Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti (2) Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti (2) Yeniden

Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti (2) Yeniden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada öğretmen Nihal Bıkım (54) ve babası Fehmi Bıkım (90) hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada öğretmen Nihal Bıkım (54) ve babası Fehmi Bıkım (90) hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu geçişi Çayırova ilçesi Şekerpınar yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinde 1 panelvan, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğretmen Nihal Bıkım, babası Fehmi Bıkım ile isimleri öğrenilemeyen annesi ve kardeşi yaralandı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi ve annesinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Sapanca Kemalettin Sami Paşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Nihal Bıkım ile babası Fehmi Bıkım'ın yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. 

 


Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti (2) Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Max Meyer Cristiano Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti (2) Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 21:42:24. #1.15#

title