Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 2. bölüm izle
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 2. bölüm izle - Haberler
Dizi, Magazin, Güncel

Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 2. bölüm izle

Öğretmen dizisi 2. bölüm Çarşamba akşamı ekrana geldi. Akif öğretmenin bir grup öğrenciyle giriştiği oyun nelere yol açacak? Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı. Rüya'nın ölümüne neden olan mesajları atanın kim olduğu ortaya çıkar ve artık Akif, başka bir sorunun cevabı için harekete geçer. Öğretmen dizisi oyuncu kadrosu haberimizde.

12.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:39
Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 2. bölüm izle

Öğretmen oyuncuları kim? Öğretmen dizisi İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu ile TV'de izleyen karşısına çıktı. 2. son bölümde asıl sorunun yanıtını bulan Akif öğretmen hakkında çarpıcı bir detay belirir. Bu sırada Zeynep'de uyanmıştır. İşte, Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı, son bölüm...

Öğretmen dizisi son bölüm izle...

ÖĞRETMEN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Akif öğretmen, Rüya'nın ölümüne neden olan bir videoyu Yılmaz komisere gönderecektir, bu videoyu kimin kaydettiğini öğrenmek ister. Metin, Zeynep'in Akif'i hatırladığını öğrenir. Zeynep, Kenan'a kendisine çarpan aracın bile isteye yaptığını ve bu kişinin Akif Erdem olduğunu açılar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı bir sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Rüya, sınıf arkadaşlarından birinin iftirası ve zorlamasıyla intihar eder. Mesleğini özümseyen Akif öğretmen ise Küçükkapı Lisesi'nde başarılı ve masun bir kız çocuğuna böyle bir kötülüğü kimin yaptığını bulmaya çalışır.

Diğer yandan Akif'in, sevdiği kadın Zeynep vardır. Zeynep öğretmen aynı okulda öğretmendir ve okul önünde gerçekleşen bir kazada ağır yaralanır ve uzun süre uykuda kalır.

Gizem, daha fazla kimsenin zarar görmemesini ister ve sorumluluğu üzerine alır. Fakat Mevsim her şeyi sonunda itiraf eder. Akif öğretmen Rüya'nın başına gelenlere neden olanın Mevsim olduğunu öğrenir, diğer soru ona kimler yardım etti?

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

FOX ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya başlayan iddialı yapım Öğretmen dizisinin başrolünde İlker Kaleli yer alıyor. Kadroda ayrıca:

Zeynep (Ceren Moray), Yılmaz (Komiser Serkan Keskin), Taner (Serhat Kılıç), Ateş (Ramazan Demir), Rüya (Doğa Özüm), Tuğrul (Efekan Can), Mevsim (Elif Ceren Balıkçı), Selin (Bensu Uğur), Fiko (Özgür Civelek), Nil (Ezgi Gör), Mine (Göksu Melek Ulucan), Halil (Seyit Nizam Yılmaz), İsmail (Burak Can Aras), Seher (Deniz Özgür), Salih (Ömer Faruk Eroğlan), Çetin (Can Bartu Aslan), Metin (Şerif Erol), Mahir (Beran Soysal), Coşkun (İsmail Karagöz), Kenan (Hasan Şahintürk), Simge (Cansın Şenel), Ziya Örnek (Ruhi Sarı) gibi isimler bulunuyor.

Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 2. bölüm izle

Haberin Videosu:

Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayımlandı!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Haber
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Alman profesör 'Sıcaklık virüsü durdurur mu?' sorusunu yanıtladı Haber
Alman profesör "Sıcaklık virüsü durdurur mu?" sorusunu yanıtladı
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmamış
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmamış
Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı! Ürün stoğu yapmak isteyenler rafları boşalttı
Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı! Ürün stoğu yapmak isteyenler rafları boşalttı
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Gülben Ergen Fahrettin Koca
Spor Falcao Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 2. bölüm izle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 09:51:05. #1.14#