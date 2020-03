Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 2. bölüm izle Öğretmen dizisi 2. bölüm Çarşamba akşamı ekrana geldi. Akif öğretmenin bir grup öğrenciyle giriştiği oyun nelere yol açacak? Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı. Rüya'nın ölümüne neden olan mesajları atanın kim olduğu ortaya çıkar ve artık Akif, başka bir sorunun cevabı için harekete geçer. Öğretmen dizisi oyuncu kadrosu haberimizde.

Öğretmen oyuncuları kim? Öğretmen dizisi İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu ile TV'de izleyen karşısına çıktı. 2. son bölümde asıl sorunun yanıtını bulan Akif öğretmen hakkında çarpıcı bir detay belirir. Bu sırada Zeynep'de uyanmıştır. İşte, Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı, son bölüm...

Öğretmen dizisi son bölüm izle...

ÖĞRETMEN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Akif öğretmen, Rüya'nın ölümüne neden olan bir videoyu Yılmaz komisere gönderecektir, bu videoyu kimin kaydettiğini öğrenmek ister. Metin, Zeynep'in Akif'i hatırladığını öğrenir. Zeynep, Kenan'a kendisine çarpan aracın bile isteye yaptığını ve bu kişinin Akif Erdem olduğunu açılar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı bir sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Rüya, sınıf arkadaşlarından birinin iftirası ve zorlamasıyla intihar eder. Mesleğini özümseyen Akif öğretmen ise Küçükkapı Lisesi'nde başarılı ve masun bir kız çocuğuna böyle bir kötülüğü kimin yaptığını bulmaya çalışır.

Diğer yandan Akif'in, sevdiği kadın Zeynep vardır. Zeynep öğretmen aynı okulda öğretmendir ve okul önünde gerçekleşen bir kazada ağır yaralanır ve uzun süre uykuda kalır.

Gizem, daha fazla kimsenin zarar görmemesini ister ve sorumluluğu üzerine alır. Fakat Mevsim her şeyi sonunda itiraf eder. Akif öğretmen Rüya'nın başına gelenlere neden olanın Mevsim olduğunu öğrenir, diğer soru ona kimler yardım etti?

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

FOX ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya başlayan iddialı yapım Öğretmen dizisinin başrolünde İlker Kaleli yer alıyor. Kadroda ayrıca:

Zeynep (Ceren Moray), Yılmaz (Komiser Serkan Keskin), Taner (Serhat Kılıç), Ateş (Ramazan Demir), Rüya (Doğa Özüm), Tuğrul (Efekan Can), Mevsim (Elif Ceren Balıkçı), Selin (Bensu Uğur), Fiko (Özgür Civelek), Nil (Ezgi Gör), Mine (Göksu Melek Ulucan), Halil (Seyit Nizam Yılmaz), İsmail (Burak Can Aras), Seher (Deniz Özgür), Salih (Ömer Faruk Eroğlan), Çetin (Can Bartu Aslan), Metin (Şerif Erol), Mahir (Beran Soysal), Coşkun (İsmail Karagöz), Kenan (Hasan Şahintürk), Simge (Cansın Şenel), Ziya Örnek (Ruhi Sarı) gibi isimler bulunuyor.