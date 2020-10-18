Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 6. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?
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Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 6. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

18.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:05
Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 6. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

Öğretmen 6. bölümü bugün ekranlara geldi. Beğeniyle izlenilen Öğretmen dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Peki Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen dizisi kadrosunda kimler var? Öğretmen dizisi konusu nedir? Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü. Birçok eleştirmen tarafından tam not alan dizi tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. FOX Tv ekranlarında pazar günleri yayınlanan dizinin 6. bölümü bugün yayınlanıyor. Peki Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen dizisinin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÖĞRETMEN 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 6. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ortaya çıkan "Avcı" bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir. İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır. Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

Zeynep de kendini tehdit eden öğretmeni bulmak için Küçükkapı Lisesi'ne gelmiştir. Yılmaz ise Akif'in oyununu bozmak için Zeynep ile iş birliği yapmak ister.

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 6. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğretmen'in hikayesi yeniden başlıyor. Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı büyük bir kaosun içindedir. Akif'in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır fakat karşılarında Akif'e ilk günden beri destek olan bir arkadaşlarını bulurlar. Hemen okuldan çıkmak isteyen öğrenciler ve Akif'e inanan ve okulu terk etmeyen öğrenciler arasında bir çatışma yaşanır. Bütün bu karmaşadan uzak durmaya çalışan bir öğrenci ise içerde ve dışarda yaşanan bütün her şeyin anahtarıdır.

Bu sırada adım adım okula polis yaklaşmaktadır. Akif uyanıp polisleri durdurabilecek midir?

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM İZLE...

Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 6. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖĞRETMEN OYUNCU KADROSU

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol

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