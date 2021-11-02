İZMİR (Habermetre) - Öğretim Elemanlarımızdan Uluslararası Kongrede Çifte Başarı Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğretim elemanları, 27. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Kongresi'nde (İZDO) Poster Bildiri alanında birincilik ve Sözlü Bildiri alanında üçüncülük ödülü kazandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Köse ile Araştırma Görevlileri Dt. Ukte Boz ve Dt. Zeynep Düzenli'nin 'Dilde skuamoz hücreli karsinom: Bir vaka raporu' isimli çalışmaları, İZDO Kongresi'nde poster bildiri alanında birincilik ödülü kazandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beral Afacan, Araştırma Görevlisi Dt. Anıl Toker ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik'in 'Periodontitisli Bireylerin Dişeti Oluğu Sıvısında Runt ile İlişkili Transkripsiyon Faktörü 2 Seviyeleri' isimli çalışmaları ise sözlü bildiri alanında üçüncülük ödülü kazandı.

Öğretim elemanlarımızı tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.

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