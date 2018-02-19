2 Çocuk Annesi Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisi İle Defalarca İlişkiye Girdi

Amerika'nın Kuzey Dakota eyaletinde 15 yaşındaki öğrencisi ile defalarca ilişkiye giren evli ve iki çocuk annesi öğretmen Kariş Jo Boll, yirmi yıl hapis cezası aldı.

300 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan öğretmen 20 ayrı cinsel suç ve 16 yaşından küçük çocuk ile ilişkiye girdiği için dördüncü derece tecavüz suçlarından hüküm giyip 300 yıl hapis cezası aldı. Ceza daha sonra mahkeme tarafından 20 yıla indirildi.

Öğretmen polise verdiği ifadede öğrencisinin kendisine karşı duygularının olduğunu itiraf etmesinden sonra aralarında ilişki başladığı söyledi.

ÖĞRENCİSİ İLE DEFALARCA BİRLİKTE OLDU

Öğretmen ilk ifadesinde öğrencinin ile ilişkiye girmek için öğrencinin on altı yaşına girmesini beklediğini söylemesine rağmen daha sonra öğrenci ile kendi evinde, ahırda ve arabasında toplam yirmiden fazla cinsel ilişki yaşadığını kabul etti.

ARKADAŞI HABER VERDİ

Öğretmenin öğrencisi ile ilişkisi öğrencinin olayı bir arkadaşına anlatması ile ortaya çıktı.

Öğretmenin annesi ve kocası mahkemede öğretmene destek verip öğretmenin rehabilitasyon tedavisi görmesi gerektiğini söylediler.