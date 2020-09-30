Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı

30.09.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:24

Tayland'da kreşteki öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen, bu durumu veli toplantısında itiraf edince ortalık karıştı. Velilerin saldırdığı öğretmenin okuldaki görevine son verildi.

Tayland'da Nonthaburi şehrindeki bir kreşte 30 yaşındaki Ornuma Ploadprong'un 3-4 yaşlarındaki öğrencilere şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Veli toplantısında bu durumu itiraf eden öğretmen, çocukların anne babaları tarafından dayak yedi.

KAFALARINI MASAYA VURMUŞ

Kreşe ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Ploadprong'un öğrencilerin kafalarını masalarına vurduğu, kulaklarını büktüğü görüldü. 24 Eylül'de yapılan veli toplantısında ise öğrencilere şiddet uyguladığını itiraf etti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından öğrenci velileri öğretmene saldırdı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Ploadprong'un okuldan kovulduğu ifade edilirken, öğrencilerde kalıcı bir travmatik durum olup olmadığını anlamak için psikolojik testten geçirilecekleri ifade edildi.

Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ali Palabıyık
Daha Fazla Çocuk Bursa İntihar Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 11:42:44. #1.15#
title