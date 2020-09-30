Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı

Tayland'da kreşteki öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen, bu durumu veli toplantısında itiraf edince ortalık karıştı. Velilerin saldırdığı öğretmenin okuldaki görevine son verildi.

Tayland'da Nonthaburi şehrindeki bir kreşte 30 yaşındaki Ornuma Ploadprong'un 3-4 yaşlarındaki öğrencilere şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Veli toplantısında bu durumu itiraf eden öğretmen, çocukların anne babaları tarafından dayak yedi.

KAFALARINI MASAYA VURMUŞ

Kreşe ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Ploadprong'un öğrencilerin kafalarını masalarına vurduğu, kulaklarını büktüğü görüldü. 24 Eylül'de yapılan veli toplantısında ise öğrencilere şiddet uyguladığını itiraf etti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından öğrenci velileri öğretmene saldırdı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Ploadprong'un okuldan kovulduğu ifade edilirken, öğrencilerde kalıcı bir travmatik durum olup olmadığını anlamak için psikolojik testten geçirilecekleri ifade edildi.