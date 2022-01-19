Öğrencilerine şiddet uygulayan okul müdürüne 6 buçuk yıl hapis talebi

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de 2 öğrencisinin kulağını çekerek tokat attığı ve kafasını duvara vurarak şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü Adem K. hakkında "nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde hakaret" suçlarından 6 buçuk yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköy Şener Birsöz İlkokulu'nda 23 Aralık 2021 tarihinde 2 öğrencisinin kulağını çekerek tokat attığı ve kafasını duvara vurarak şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü Adem K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Adem K.'nın Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesinde bulunan Şener Birsöz İlkokulunun müdürlüğünü yaptığı, olay günü odasında otururken kapısının bir kaç kez okulda öğrenim gören çocuklar tarafından çalındığı yada şüphelinin anlatımına göre tekmelendiği anlatıldı. Sinirle odadan dışarıya çıkan şüphelinin kapı önünde öğrenciler Fatih B. ve Ahmet Ş.'yi gördüğü ve mağdurların kulağından tutarak odasına götürdüğü belirtildi.

'Boğazından tutarak havaya kaldırdı'

İddianamede, okul müdürü Adem K.'nın mağdurları odasında dövmeye başladığı, Fatih B.'yi duvara yaslayarak havaya kaldırdığı, küçük çocuğa tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu kaydedildi. Şüphelinin Ahmet Ş.'yi de boğazından tutarak havaya kaldırdığı, tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu belirtildi. Her iki mağdura hitaben küfür ve hakaret içeren kelimeler kullandığı aktarıldı. Alınan Adli Tip Kurumu raporuna göre, mağdurların hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi tedavi ile iyileşecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

Odasının önünde bulunan mağdurları yakaladı

Kamera görüntülerinin incelendiğinin belirtildiği iddianamede, hazırlanan görüntü izleme tutanağına göre, şüpheli okul müdürünün kapısının önceden başka çocuklar tarafından yaramazlık yapılarak bir kaç kez çalındığı, müdürün son olarak dışarıya çıktığı, mağdur öğrencileri yakaladığı, mağdurları kulağından ve boynundan tutanak odasına götürdüğünün belirlendiği vurgulandı. Mağdurların suç tarihinde 9 yaşında oldukları ve kendilerine yönelik gerçekleştirilen eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendilerini savunabilecek durumda olmadıkları kaydedildi.

6 buçuk yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheli okul müdürü Adem K.'nın "nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde hakaret" suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 20 günden 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

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