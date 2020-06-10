Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor Afyonkarahisar'da bir teknik okul öğrenciler tarafından geliştirilen dezenfektan cihazı ve dezenfektanla kentin en işlek caddelerinde vatandaşların ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyor.

10.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:00

Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir teknik okul öğrenciler tarafından geliştirilen dezenfektan cihazı ve dezenfektanla kentin en işlek caddelerinde vatandaşların ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyor.

Afyonkarahisar Rahmiye Sari Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri vatandaşların yeterli miktarda dezenfektan ihtiyacını karşılayacak otomatik dezenfektan cihazlarını kendi imkanları ile atölyelerinde geliştirerek vatandaşların hizmetine sundu. Öğrenciler tarafından geliştirilen dezenfektan cihazları yine öğrenciler tarafından üretilen dezenfektan maddesi konularak kentin en işlek caddesine yerleştirildi.

Lise Müdürü İbrahim Çalak, salgına karşı okul tarafından dezenfektan cihazının geliştirilerek hayata geçirildiğini söyledi. Çakal, "Korona virüs salgınına karşı atölyelerimizde dezenfektan cihazlarının üretimi gıda atölyesi, elektrik elektronik atölyesi birlikte projelendirmiş ve hayata geçirmiştir. İçerisindeki dezenfektan kendi okulumuzun ekip çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Okulumuzun eğitim ve öğretime açılışından itibaren okulumuzun tüm geçiş noktalarına bu cihazlardan yerleştirmek suretiyle öğrencilerimizin daha sağlıklı bir eğitim yapabilmesi için tüm okul olarak bu çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca imkanlarımız ölçüsünde de diğer ihtiyaç olan diğer kamu kurum ve işyerlerine yerleştirmek suretiyle destek vermeye çalışacağız. Aynı zamanda şehrin muhtelif yerlerine bu cihazların yerleştirilmesine de çaba göstereceğiz" dedi.

Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Haber
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı
Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Haziran Antalya Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:33:11. #1.14#
title