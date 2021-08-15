Öğrencilerimiz IEOM Rome Konferansı Lisans Öğrenci Makalesi Yarışmasında Ödül Aldı
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Öğrencilerimiz IEOM Rome Konferansı Lisans Öğrenci Makalesi Yarışmasında Ödül Aldı

Öğrencilerimiz IEOM Rome Konferansı Lisans Öğrenci Makalesi Yarışmasında Ödül Aldı
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Öğrencilerimiz IEOM Rome Konferansı Lisans Öğrenci Makalesi Yarışmasında Ödül AldıÖzyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz Utku Yavuz, Mehmet Can Aydın, Yarkın Akçıl, Alp Orhan Özver, Çağla Deniz Özmen ve Aslı Erol ekip olarak katıldıkları ve 2 - 5 Ağustos 2021...

Öğrencilerimiz IEOM Rome Konferansı Lisans Öğrenci Makalesi Yarışmasında Ödül Aldı

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz Utku Yavuz, Mehmet Can Aydın, Yarkın Akçıl, Alp Orhan Özver, Çağla Deniz Özmen ve Aslı Erol ekip olarak katıldıkları ve 2 - 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. IEOM (International Conference on Industrial Engineering and Operations Management) Rome Konferansı'nın öğrenci yarışmasından ödülle döndüler. Konferans bünyesinde düzenlenen yarışmanın endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması bölümüne makale gönderen ekip, 2 Ağustos'ta araştırma ve geliştirme, lojistik, rotalama, kümeleme, envanter ve tedarik zinciri planlama üzerine çevrim içi bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda "A Math-Heuristic Approach for Two Echelon Vendor Managed Inventory Routing Problem" başlıklı makaleleriyle kazananlar arasında oldukları açıklanan ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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