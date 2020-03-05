Öğrencilere NASA'dan telekonferansla eğitim verildi

05.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:10

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine telekonferansla eğitim verdi.



Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün okullara çevre eğitimi sürüyor. Eğitimler kapsamında NASA'da çalışan Türk



Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine telekonferans yöntemiyle eğitim verdi. Yıldız, öğrencileri "Derin Uzay Araştırmaları ve Uzay Çöpleri" konusunda bilgilendirdi. Öğrenciler, büyük bir heyecanla konferansı dinlerken, birçok öğrencide cep telefonlarıyla konferansı kayıt ederek, ses kaydı aldı. Yaklaşık iki saat süren konferans sonrasında ise öğrenciler Yıldız'a soru sorarak, merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.



Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Bülent Yalçın, öğrencilerin konferansa yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi. Yalçın, "Öğrencilerimizin hep merak ettiği 'Derin Uzay Araştırmaları ve Uzay Çöpleri' konusunda önemli bilgiler edindi. NASA'da çalışan bir bilim insanıyla direk irtibat kurarak, bilgilenmeleri öğrencileri heyecanlandırdı. Çok verimli bir konferans oldu" dedi.



Konferansı dinleyen öğrencilerden Cansu Başeğmez ise uzayla ilgili merakı olduğunu ve konferansın çok faydalı olduğunu söyledi. Öğrencilerden Amin Kasimov ise bilgilerini tazelediğini belirterek, konferansın çok iyi geçtiğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA