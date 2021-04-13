Son dakika gündem: Malatya'da öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu
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Son dakika gündem: Malatya'da öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Malatya'da öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu

Son dakika gelişmesine göre Malatya Ticaret Borsası, İnönü Üniversitesi ile Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yaptı.

Malatya Ticaret Borsası, İnönü Üniversitesi ile Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yaptı.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Halil Çiftliği İlk ve Ortaokulundaki öğrencileri Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Özgür Karataş ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Kurhan ile ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre konuştu.

Özan ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, kalkınmanın temelinin eğitim ve kültür olduğunu, bilgiye ulaşmanın yolunun ise eğitimden geçtiğini belirtti.

Özcan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da borsa olarak İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacı Halil Çiftliği İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yaptıklarını kaydetti.

Son dakika gündem: Malatya'da öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu
Son dakika gündem: Malatya'da öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu
Son dakika gündem: Malatya'da öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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