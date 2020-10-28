Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı

28.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:20

- Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı Sivas'ın Zara ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle halı sahada öğrencilere "Peygamber Efendimiz ve Çocuklar konulu konferans düzenlendi.

- Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle halı sahada öğrencilere "Peygamber Efendimiz ve Çocuklar konulu konferans düzenlendi.

İlçeye bağlı Yapak Köyündeki Salı sahada Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu öğrencilerine İlçe Müftüsü Burhan Al tarafından Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı. Konferans sonrası Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili soruların sorulduğu yarışma programı ile de öğrencilere hediye verildi.Programın sonunda öğrencilere dergi, kitap ve kırtasiye setinden oluşan hediye paketleri verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Zara İlçe Müftüsü Burhan Al, "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak Mevlid-i Nebi Haftası programlarımızı yapmaktayız. Hafta dolayısıyla Yapak köyümüzdeki anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerimizle halı sahada bir araya geldik. Aynı programımızı Şerefiye, Korkut ve Yayıközü köylerimizdeki ilk ve ortaokul öğrencilerimizle de yaparak toplam 285 öğrencimize hediye paketlerini ulaştıracağız" dedi.

Programa; İlçe Müftüsü Burhan Al, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ali Önen, Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi, Engelli Koordinatörü Fikri Çelebi, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Muhittin Şenyurt, Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu Müdürü Sebahattin Yanık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı
Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı
Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı
Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Babel Falcao Sergen Yalçın İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 11:21:11. #1.14#
title