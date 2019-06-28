Öğrencilere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Şarköy Gazi Süleyman Paşa Cami'nde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il müftülüklerince görevlendirilen personel aldıkları eğitimlerle, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi vermek üzere yetkilendirildi.

Şarköy İlçe Müftülüğü Gazi Süleyman Paşa Cami müezzini ve Bağımlılık Eğitmeni İlçe Koordinatörü Yaşar Özen, Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme sunumu yaptı.

Sunumun ardından Özen, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA