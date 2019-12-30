Öğrencilerden "Yazarlarımızı ve Şairlerimizi Tanıyoruz" temalı proje

30.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:18

Erdek merkez Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Yazarlarımızı ve Şairlerimizi Tanıyoruz" temalı projeyi gerçekleştirdi.



Erdek merkez Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğrenci ve velileri ziyaret ettikleri Erdek Kaymakamlık Makamında ilçemiz Kaymakamı Ekrem Çalık'la bir söyleşi gerçekleştirdi. 4/A sınıfı 'Aslan Kardeşliği Kümesi' öğrencilerince hazırlanan "Yazarlarımızı ve Şairlerimizi Tanıyoruz" temalı proje kapsamında karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen söyleşi sonunda Kaymakam Ekrem Çalık projelerinden dolayı öğrencileri kutladı.



Öğrencilerin tüm projelerini desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini paylaşan Kaymakam Ekrem Çalık, daha fazla proje üretmelerini isteyerek derslerinde başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA