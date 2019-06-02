Öğrencilerden tiyatro gösterisi

Gaziantep'te öğrenciler Keşanlı Ali tiyatrosunu sahneledi.

Özel Seçkin Koleji öğrencileri Haldun Taner 'in yazdığı ve dünyanın bir çok ülkesinde sergilenen tiyatro oyunu "Keşanlı Ali Destanı"nı oynadı.

Okuldaki gösteriyi izleyenlerin büyük beğenisini kazanan oyunda, işlemediği bir suç yüzünden hapishanede yatan Keşanlı Ali'nin halkın gözünde kahraman haline gelmesi, katili olduğu iddia edilen adamın yeğeni olan sevdiği kız Zilha'ya kavuşmak istemesi ve muhtar seçildiği semtin sorunlarına çözümler bulma mücadelesindeki kara mizahi olayların anlatıldı.

Okulun İlköğretim Müdürü Eyüp Yılmaz, yaptığı konuşmada, okulda yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini örnek aldıkları bir eğitim-öğretim sistemini tercih ettiklerini söyledi.

O yüzden hemen her projeye öğrencilerin aktif olarak katıldığını ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerimizin bu eseri canlandırması bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, gösteriye katılım gösteren misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA