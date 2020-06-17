Öğrencilerden sosyal mesafeli kep töreni Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında mezuniyet töreni yapamayan üniversite öğrencileri, sosyal mesafeyi koruyarak kendi kep atma törenlerini kendileri organize etti.

Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında mezuniyet töreni yapamayan üniversite öğrencileri, sosyal mesafeyi koruyarak kendi kep atma törenlerini kendileri organize etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin kep atma ve mezuniyet törenleri iptal edilmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesinde eğitim gören son sınıf öğrencileri mezuniyet kutlaması yapamayınca hatıra olarak mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler, beyaz önlükleri ve cübbeleri ile tarihi kent meydanına gelen öğrenciler arkadaşları ile anları ölümsüzleştirdiler. Fotoğraf çekimlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışan öğrenciler, sosyal mesafeli kep atmayı da ihmal etmedi.

İntörn Doktor Alperen Uğraş, pandemi sürecinde yaptıkları yoğun mesainin ardından sosyal mesafeli fotoğraf çekindiklerini belirterek, "Bizler 2 buçuk aylık pandemi sürecinin devamında mezuniyetimizi beklerken maalesef Korona mezuniyetimize de engel oldu. Sosyal mesafeye uyarak kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız ile bir anı olsun istiyoruz. Tıp fakültesi gerçekten zor bir süreç, 6 yıllık birliktelik var. Beraber sınavlara girip, çıktığımız. İntörnlük dönemimizde beraber nöbet tuttuğumuz arkadaşlarımız var. Kendi aramızda böyle bir program hazırladık" dedi.

"Çok daha samimi pozlar vermek isterdik ama sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz"

Fotoğraf çekiminde samimi pozlar vermek istediklerini fakat sosyal mesafeye uyarak fotoğraf çekindiklerini belirten Muhammed İslam Özer, "Tıp fakültesinde öğrenciyiz. Mezuniyetimize 2 hafta kaldı, normalde Temmuz'un başı gibi mezuniyet törenimiz oluyordu. Fakat hepimizin beklemediği bir gelişme oldu ve Dünya'da bir salgın hastalık meydana geldi. Bunun sonucunda bir arada olmamız sakıncalı olduğu için törenimiz iptal oldu. Bizde kendi aramızda 6 senelik birlikteliğimizi güzel bir şekilde bitirmek istedik, bir hatıra olsun istedik. Çok daha güzel samimi pozlar vermek isterdik ama sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Fotoğrafçı Sercan Çetinel, Kovid-19'dan dolayı pozların kısıtlandığını belirterek Korona'nın fotoğraflarda da etkisinin olduğunu söyledi. Çetinel, "Sivas'ta fotoğrafçılık yapıyorum. Gelin, damat ve mezun olan arkadaşların fotoğraflarını çekiyorum. 1 Temmuz tarihine kadar düğün salonları açılmadığı için bizlerin de kapalı olduğunu düşünüyordu vatandaşlar. Şu an bizlerde hareketlendik, mezun olan arkadaşlarımızın seri bir şekilde çekimlerini yapıyoruz. Sivas'ı tanıtacak güzel mekanları tercih ediyoruz. Mezun olan arkadaşlarımıza pozları maskeyle verdirmeye çalışıyoruz, sosyal mesafeyi koydurmaya çalışıyoruz. Pozlar biraz kısıtlanıyor, öğrenci arkadaşlar biraz şikayette bulunuyorlar. Birbirimizi idare ederek arkadaşlarla pozlarımızı seçiyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA