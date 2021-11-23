Öğrencilerden sevgi evlerine ziyaret

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Konuralp ve Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurtları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Sevgi evlerini ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde üniversite öğrencilerine yurt olanağı sağlayan Konuralp ve Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurtları çeşitli faaliyetler ile dikkat çekmeye devam ediyor. İki yurt müdürlüğünün yöneticileri tarafından hazırlanan program kapsamında Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü Fehmi Öney Sevgi Evlerine ziyaret gerçekleştirildi. Burada çocuklarla vakit geçiren üniversite öğrencileri, çocukları üniversite de ağırlama sözü verdi. - DÜZCE

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