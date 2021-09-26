Öğrencilerden oluşan 'Kovid-19 timleri' işbaşında - Haberler
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Öğrencilerden oluşan "Kovid-19 timleri" işbaşında

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulda öğrencilerden oluşturulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) timleri ile çocuklarda salgına karşı duyarlılığın artırılması amaçlanıyor.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulda öğrencilerden oluşturulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) timleri ile çocuklarda salgına karşı duyarlılığın artırılması amaçlanıyor.

Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğünce çocuklarda Kovid-19'a karşı duyarlılığın artırılması amacıyla öğrencilerden "Kovid-19 timi" oluşturulmasına karar verildi.

Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden 35 kişinin yer aldığı üçerli ve dörderli 10 "Kovid-19 timi" oluşturuldu.

"Yunus Emre İlkokulu Kovid-19 Timi" yazan tişörtler giyen öğrenciler, teneffüslerde bahçede dolaşarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan arkadaşlarını uyarıyor, uymamaya devam edenlere ise kırmızı kart gösteriyor.

Kırmızı kart gösterdikleri arkadaşlarının adını kartın arkasına not alan "Kovid-19 timleri", gün sonunda timden sorumlu rehber öğretmenine bilgi veriyor. Rehber öğretmen de ilgili öğrencileri tekrar uyarıp kurallara uymalarına istiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan projeden dolayı okulun idareci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Proje ile çocuklarda farkındalık oluşturmaya çalışıldığını dile getiren Davu, "Temizlik, maske, mesafe kırmızı çizgimiz, olmazsa olmaz. Bunu önce okulda uygulayacağız, daha sonra öğrencilerimizin evlerindeki ailelerine yansıtarak farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Projeyi ilçedeki diğer okullara da yaymayı planlıyoruz." dedi.

"Amacımız, çocuklarımız okuldan uzak kalmasın"

Okul müdürü Cemil Küpçü de Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıl öğrencilerin okullarına gidemediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerin öğrencilerini, öğrencilerin de okullarını özlediğine işaret eden Küpçü, "Amacımız, çocuklarımız okuldan uzak kalmasın, eğitim öğretim devam etsin. Bunun için de Kovid-19 timlerini kurduk. İnsanların en kısa sürede bu beladan kurtulması için bir faydamız olduğunu düşünüyoruz, bu kanaatle yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 timinde görevli 8 yaşındaki Kübra Kurt ise maskesini takmayanlar ve hijyen kurallarına uymayanlara kırmızı kart gösterip uyardıklarını söyledi.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Nisanur Aydın da okul içinde ve dışında sosyal mesafeye ve hijyene uymayanları, maske takmayanları uyardıklarını kaydetti.

Öğrencilerden oluşan Kovid-19 timleri işbaşında

Öğrencilerden oluşan Kovid-19 timleri işbaşında

Öğrencilerden oluşan Kovid-19 timleri işbaşında

Öğrencilerden oluşan
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öğrencilerden oluşan 'Kovid-19 timleri' işbaşında - Haberler
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