Öğrencilerden Müze ve Göl Ziyareti

Karapınar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, çevrelerini tanımak amacıyla Karapınar Valide Sultan Müzesi, Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezdi.





İlk olarak Valide Sultan Müzesi'ni gezen öğrencilere, Müze Müdürü Hasan Taşkın eserler hakkında bilgi verdi.



Öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin gözetiminde Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezdi.