Öğrencilerden Mehmetçik Vakfına Destek

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle yazdığı masal kitabından elde edilen gelirin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde bulunan birleştirilmiş sınıftaki 7 öğrencinin öğretmenlerinin desteğiyle 226 sayfalık masal kitabı yazdığını söyledi.

Masal kitabından elde edilen 4 bin 15 liralık gelir Mehmetçik Vakfına bağışlandığını aktaran Uzunoğlu, "Yaşları küçük olabilir ama, gönülleri zengin olan bu çocuklarımızın bu anlamlı davranışından dolayı hepsini canı gönülden kutluyorum. Tabiki böyle bir oluşumun olmasında emeği olan Nisa Gezici öğretmenimizi de kutluyorum. Yeşilyayla çocuklarından 'Uzayda Hayvan Masalları' adlı kitabın içeriğinde 7 öğrenci tarafından yazılan masallar yer alıyor." diye konuştu.