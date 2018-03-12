Öğrencilerden Mehmetçik'e Destek
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki lise öğrencileri Mehmetçik'e destek için Jandarma Bölük Komutanlığı önünde komando marşı okudu.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki lise öğrencileri Mehmetçik'e destek için Jandarma Bölük Komutanlığı önünde komando marşı okudu.
Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için Yahyalı Jandarma Bölük Komutanlığı önünde komanda marşı okudu.
Jandarma binası önünde güvenlik güçlerine destek amaçlı yapılan etkinlikte, öğretmenler de yer aldı.