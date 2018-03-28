Öğrencilerden Gıda Bankasına Ziyaret

Şeyh Şamil İlkokulu öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğine bağlı Gıda Bankasını ziyaret etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul idarecisi ve öğretmenlerin planlamasıyla Şeyh Şamil İlkokulu, her ay iki sınıfa Hayat Ağacı Derneğini gezdiriyor.

Şeyh Şamil İlkokulu Müdürü Ahmet Turan Acıdereli, Müdür Yardımcısı Hakan Taşpınar ve bazı öğrenciler, başlattıkları yardım kampanyasının ardından derneği ziyaret ederek kumbarada topladıkları parayı teslim etti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, ziyarette okul idarecileri ve öğrencilere eşlik ederek, Gıda Bankasının çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.

Şeyh Şamil İlkokulu Müdürü Acıdereli, öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışmayı öğrenmeleri bakımından Hayat Ağacı Derneği'nin, "iyi bir örnek" olduğunu belirterek, Gıda Bankasının faaliyet göstermesinde emeği olanlara teşekkür etti.