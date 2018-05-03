Öğrencilerden Gazilere Ziyaret

Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şubesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Muammer Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencileri derneklerinde görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Devletin gazilere sahip çıktığını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin derneğimizi ziyaret etmesi bizi çok duygulandırdı. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize Kıbrıs Barış Harekatı'nı, şehitliğin ve gaziliğin önemini anlattık. Onlarla konuşurken anılarımızı tazeledik. Çok güzel sohbet ortamı oldu. Biz bütün öğrencilerimizi derneğimizde görmek isteriz. Gaziler olarak ilçedeki okullarımızda gazilik ve şehitliğin önemini anlatmak istiyoruz. Gazilere böyle bir fırsat verilirse seve seve tüm okullarımıza gideriz."