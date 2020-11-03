Öğrencilerden Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılması talebi
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Öğrencilerden Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılması talebi

03.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:25

Cizre'de öğrenciler, Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesinin, dünyanın ilk robotlarını yapan ünlü İslam alimi El Cezeri'nin doğduğu ilçede yapılması önerisinde bulundu.

Cizre'de öğrenciler, Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesinin, dünyanın ilk robotlarını yapan ünlü İslam alimi El Cezeri'nin doğduğu ilçede yapılması önerisinde bulundu.

Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin ilk uçuş testleri geçen ay başarıyla tamamlanırken, Cizreli öğrenciler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile hazırladıkları klipte taleplerini iletti.

Öğrenciler klipte Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a seslenerek, "Bilim ve teknoloji sloganı ile çıktığınız bu yolda bizlere cesaret verdiniz. İlk uçan arabaya verdiğiniz isimle biz El-Cezeri'nin torunlarına gurur verdiniz. Katılım sağladığımız 12 projemizle Gaziantep'teki TEKNOFEST 2020'de bize destek verdiniz. Selçuk ağabey 'Cezeri' Cizre semalarında uçsun." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" ile ilgili, "Sayın Selçuk Bayraktar Cezeri Cizre semalarında uçsun. En yakın zamanda sizi Cizre'de görmekten mutluluk duyarız." paylaşımında bulundu.

Öğrencilerden Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılması talebi
Öğrencilerden Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılması talebi
Öğrencilerden Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılması talebi
Öğrencilerden Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre'de yapılması talebi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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