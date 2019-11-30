Öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi
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Öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

Sivas'ta, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

30.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:05
Öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

'ta, "Benim Kulübüm Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi"nin İçişleri Bakanlığının desteğiyle uygulandığını belirtti.

Proje kapsamında Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören 3 bin "Genç Yeşilay Kulübü" üyesinden 10 öğrenci belirlediklerini aktaran Akın, bu öğrencilerin Yeşilay genel merkezinde oryantasyon eğitimine tabi tutulduğunu ifade etti.

Genç Yeşilay Kulübü üyesi bu öğrencilerin Gaziosmanpaşa İlkokulu 3 ve 4. sınıflarında eğitim gören 150 öğrenciye Yeşilay Sivas Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı psikolog Özlem Meran öncülüğünde proje kapsamında eğitim verdiğini anlatan Akın, ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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