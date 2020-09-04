Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti

Şanlıurfa'da öğrencilerin yerli parçalarla ürettikleri elektrikli araç, TeknoFest kapsamında TÜBİTAK'ın Efficiency Challenge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
04.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:17

Şanlıurfa'da öğrencilerin yerli parçalarla ürettikleri elektrikli araç, TeknoFest kapsamında TÜBİTAK'ın Efficiency Challenge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim görevlileri ile öğrencileri, yeri parçalarla elektrikli araç üretti. Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Özen, Hüseyin Alptekin, İbrahim Turgut, Yavuz Ekinci, Mücahit Öztürk, Yusuf Gültekin, Rıdvan Özkan, Ali Kutay Saraçoğlu, Şirin Can Varol, Fatih Turan, Bekir Halhallı, Araştırma Görevlisi Gökhan Demirci ve Araştırma Görevlisi Abuzer Açıkgöz'ün bulunduğu ekip tarafından yapılan araç, son teknik kontrollerinin ardından yarışma bandrolü almaya hak kazandı.

İlk etapta 5 Eylül Cumartesi günü pistte yarışacak olan araç, ikinci etapta ise pazar günü İstanbul Formula1 yarış alanında gösteri sürüşü gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özen danışmanlığında kurulan ekibi tebrik ediyorum. Proje ekibi olarak emek, azim ve özveriyle ortaya çıkarılan bu araç, umudun ve inancın resmi olarak Üniversitemizin hafızasında yerini alacaktır, bizlerdeki heyecanı diri tuttukları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mansur Yavaş Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Emrah Demet Şener Yıldız Tilbe Tayanç Ayaydın
Spor Ali Koç Şenol Güneş Malcolm Thomas Enner Valencia Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Karar Almanya Yunanistan
Şu an buradasınız: Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 13:18:36. #1.14#
title