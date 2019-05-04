Öğrenciler Ramazan Öncesi Yetimleri Sevindirdi

Ramazan öncesi duyarlı öğrenciler yetim bir çocuğun yüzünü güldürdü.

Mardin'de 21 Kasım Ortaokulu öğrencileri yetim bir çocuk yararına kermes düzenledi. Okul öğrencilerinden Hümeyra Sincar ve Zeynep Toparlı'nın da okul idarecileri ve öğretmelerinin desteğiyle hazırladıkları "Yetim Kardeş Projesi" kapsamında okul bahçesinde kermes düzenlendi. Çeşitli yöresel yemek ve tatlıların yapıldığı kermesin açılışına Okul Müdürü Osman Admış, müdür yardımcısı Rıdvan Since, Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Sincar ile öğrenci velileri katıldı. Satıştan elde edilen gelirle yetim çocuğun bir yıllık ihtiyacı karşılandı.

Okul Müdürü Osman Admış öğrencilerinin böyle anlamlı bir projeye verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kermesten elde edilen gelirin yetim bir çocuğun bir yıllık ihtiyacının karşılandığını söyledi. Çocuklara duygu eğitimi vermek için bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirten Admış, "Yardımlaşma ve dayanışma temalı kermesimizde yetim kardeşlerimiz için çalıştık. Kermesimizde çocuk masumiyetini bir kez daha hissetmiş ve hissettirmiş olduk. Bu etkinliğimizle kültürel değerlerimiz de öğrencilerimize yaşayarak öğrettik. Katkılarından dolayı velilerimize, öğretmenlerimize ve en büyük görevi üstlenen öğrencilerimize teşekkür ederiz"dedi.

Öğrencilerden Hümeyra Sincar'da Ramazan ayını, insanların birbirine yakınlaşması, yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek gerçekleştirdikleri projeden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sincar, yetim bir kardeşlerinin yüzünü güldürmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. - MARDİN

Kaynak: İHA