Öğrenciler Orman Ürünlerinin İşlenmesini İnceledi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, öğrenciler orman ürünlerinin işlenmesini yerinde inceledi.

Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Ormancılık bölümü öğrencileri, Orman ürünleri alanında faaliyet gösteren özel kuruluşu ziyaret etti.

Özel sektör Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Balıkesir Şubesine düzenlenen uygulama gezisine katılan öğrenciler, orman ürünlerinin işlenme aşamalarını yerinde gördü.

Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Akça ile Öğretim Görevlisi Doğan Akdemir'in öğrencilere eşlik ettiği uygulama gezisinde, İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Özdemir tarafından fabrikanın kuruluşu, çalışmaları ve fiziki yapısı gibi konularda genel bilgilendirmeler yapıldı.