Öğrenciler Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle fidan dikti

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Ortaokul öğrencileri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle fidan dikti. Bahçelievler Belediyesi Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da çocuklara eşlik ederek Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, belediyenin kendi fidanlığında yetiştirdiği bin 500 ağaç fidanının sosyal medya üzerinden talep eden vatandaşlara hediye edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da 11 Kasım gününü gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan etmişti. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla her yıl kutlanan, tabiri caizse Ağaç Dikme Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Bahçelievler'de de kutlandı. Ata Ortaokulunda bugün ağaçlandırmayla ilgili tören düzenlendi. Başkan Dr. Hakan Bahadır, İlçe Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ve İlçe Tarım Müdürü Murat Levent'in de katıldığı törende çocuklarla fidan dikildi. Ayrıca belediye tarafından Ekim ayından beri yaklaşık bin ağaç dikildiği de vurgulandı.

"YEŞİLLİĞİ YÜZDE 10 ARTIRDIK"

Milli ağaçlandırma günü vesilesiyle çocuklarla bir araya geldiğini belirten Başkan Dr. Bahadır, her yıl bugünü kutladıklarını söyledi. Sadece bugüne özel değil, her zaman ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Dr. Bahadır, "Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, belediyenin kendi fidanlığında yetiştirdiği bin 500 ağaç fidanı, sosyal medya üzerinden talep eden vatandaşlara hediye edeceğiz. Onlar da bahçelerine, evlerine uygun yerlere ağaçlarını dikecekler" açıklamasını yaptı.

Amaçlarının Türkiye'yi daha yeşil hale getirmek olduğunu belirten Dr. Bahadır, Bahçelievler'deki ağaç sayısını yüzde 10 arttırdıklarını vurguladı. Dr. Bahadır, "Buradaki yapmak istediğimiz asıl şey, iklim değişikliğine karşı dur diyebilmek. Yakında Bahçelievler'de iklim değişikliği ile ilgili alakalı mini çalıştay yapacağız. Amacımız gençlerimize ağacın önemini gösterip oksijene fotosenteze katkısını anlatabilmektir. İklim değişikliğine karşı onları şimdiden bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

"İLK DEFA AĞAÇ DİKTİM, HEYECANLIYIM"

Başkanla ağaç diken 12 yaşındaki Muhammet Enes Taşyürek, "Ağaç diktik. Çok güzel bir histi. Başkanımıza buraya gelip bizimle ağaç diktiği için teşekkür ederiz. Bence herkes ağaç dikmelidir" diye konuştu.

İlk defa ağaç diktiğini belirten 10 yaşındaki Eftalya Polat ise bunun için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Polat, "Okulumuzun çevresinde hiç ağaç yoktu. Bugün burada hep birlikte ağaç dikmek beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.