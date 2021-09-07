ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ
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ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambakları, Sülüklü sahilinde çiçek açtı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambakları, Sülüklü sahilinde çiçek açtı. Demre'de yaşamasına rağmen ilk kez kum zambaklarını gören öğrenciler, çiçeklerin korunmasını istedi.

Dünyada nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya sahillerinde kendiliğinden ortaya çıkıyor. Demre'nin Sülüklü Plajı'ndaki bölge de kum zambaklarının doğal yaşam alanı arasında yer alıyor. Sülüklü Plajı'nda yaklaşık 100 kum zambağı çiçek açarken, ilçenin diğer bölgelerinde ise sayısının azaldığı biliniyor. Çayağzı Plajı'nda da birkaçını görmenin mümkün olduğu kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tanıyanlar, bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için Sülüklü'ye geliyor.

Demre'de özel okulda eğitim gören lise öğrencileri, biyoloji öğretmenleri Burcu Karabaş ile kum zambaklarını incelemeye geldi. Karabaş, öğrencilerine kum zambaklarını tanıtırken, Demreli öğrencilerin neredeyse tamamı, bu çiçekleri tanımadığını ve ilk defa gördüğünü söyledi.

'LÜTFEN KORUYALIM'

Kum zambaklarını ilk kez gören Sena Kıtıl, "Ben Demreliyim. Kum zambaklarının neslinin tükenmekte olduğunu bugün öğretmenimizden öğrendim. En azından bu kum zambaklarının etrafına bir çit örersek, bunları gelecek nesillere de aktarabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Azime Sarıer ise "Demreli olmama rağmen kum zambaklarını ilk kez tanıdım. Geç kaldığım için çok üzgünüm. Nesli tükenmekte olduğunu öğrendim. Lütfen koruyalım" diye konuştu.

Biyoloji öğretmeni Burcu Karabaş da "Bugün öğrencilerimi Demre'de bulunan kum zambağını görmek için getirdim. Endemik bir bitki. Nesli tükenmekte olan bir bitki. Demre için büyük bir zenginlik barındırıyor. Demre Belediyesi'nden isteğim, diğer nesillere ulaşması için diğer nesillerin bu endemik bitkinin yaşadığını görmesi için ufak bir çitle koruma altına alınmasıdır" dedi.

ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ
ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ
ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ
ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ
ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÖĞRENCİLER, İLK KEZ GÖRDÜKLERİ KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ - Haberler
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