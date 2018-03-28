Öğrenciler Gıda Bankası'nda Yardımlaşmayı Öğreniyor

Sivas'ta Şeyh Şamil İlkokulu, her ay iki sınıfa Hayat Ağacı Derneği'ni gezdiriyor.

Şeyh Şamil İlkokulu Müdürü Ahmet Turan Acıdereli, Müdür Yardımcısı Hakan Taşpınar ve bazı öğrenciler yardım kampanyasının ardından toplanan yardımları teslim etmek üzere Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, okul idarecileri ve öğrencilere eşlik ederek, Gıda Bankası'nın çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.

Hayat Ağacı Derneği'nin yapısı ve işleyişi ile ilgili merak ettiklerini öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yaptığı Gıda Bankası'nın marketlere benzeyen reyonlarını yerinde gördü.

Şeyh Şamil İlkokulu Müdürü Ahmet Turan Acıdereli, öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışmayı öğrenmeleri bakımından Hayat Ağacı Derneği'nin, iyi bir örnek olduğunu belirterek, Gıda Bankası'nın faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, üç ayların başlaması ile birlikte Sivas halkının Hayat Ağacı Derneği'ne daha fazla yardımcı olacağına inandığını aktararak, bu vesile ile ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankası'ndan yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Hayat Ağacı Derneği'ni, her sınıftan birer temsilci ile ziyaret eden öğrenciler, Gıda Bankası'na kumbarada para toplayıp teslim ettiklerini, ihtiyaç sahiplerinin bu sayede yardım alabildiğini ifade ederek burada olmaktan dolayı memnuniyetlerini belirttiler. - SİVAS