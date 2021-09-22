ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI - Haberler
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ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olan bir grup genç, 'Barınamıyoruz' sloganıyla eylem başlatarak geceyi parkta uyuyarak geçirdi.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olan bir grup genç, 'Barınamıyoruz' sloganıyla eylem başlatarak geceyi parkta uyuyarak geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

İzmit'te yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olan bir grup genç, 'Barınamıyoruz' sloganıyla eylem başlatarak geceyi kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda uyuyarak geçirdi. Yaklaşık 20 kişilik grubun eylem başlatmasının ardından polis, parkın içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk eylem yapan gençlerin yanına gelerek, yurt konusundaki şikayetleri ve talepleri dinledi. Daha sonra öğrenciler geceyi parkta geçirmeye devam etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz eylem yapan gençlerle ilgili olarak sosyal medyada hesabından, "İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir" diye açıklamada bulundu.

ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI
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Haber: ÖĞRENCİLER GECEYİ PARKTA GEÇİRDİ, VALİ 'YURT TALEPLERİ YOK' AÇIKLAMASI YAPTI - Haberler
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